Брюссель, , 13:41 — REGNUM Европейская комиссия объявила о запуске первой серии тендеров на совместную закупку странами ЕС сжиженного природного газа до мая 2024 года, заявил 10 мая замглавы ЕК Марош Шефчович.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еврокомиссия запустила первую серию тендеров на совместную закупку сжиженного природного газа через новую европейскую энергетическую платформу», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что первая серия тендеров будет размещена до 15 мая и будет включать запросы на поставки в период с июня 2023 года по май 2024 года.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что план по расширению использования ветроэнергетики в странах Европы, призванный помочь снизить зависимость от российского газа и сократить вредные выбросы, терпит неудачу.

По данным отраслевой группы WindEurope, в прошлом году не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты ветряной энергетики.