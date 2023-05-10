Брюссель, 10 мая, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Европейская комиссия объявила о запуске первой серии тендеров на совместную закупку странами ЕС сжиженного природного газа до мая 2024 года, заявил 10 мая замглавы ЕК Марош Шефчович.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Еврокомиссия запустила первую серию тендеров на совместную закупку сжиженного природного газа через новую европейскую энергетическую платформу», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что первая серия тендеров будет размещена до 15 мая и будет включать запросы на поставки в период с июня 2023 года по май 2024 года.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что план по расширению использования ветроэнергетики в странах Европы, призванный помочь снизить зависимость от российского газа и сократить вредные выбросы, терпит неудачу.

По данным отраслевой группы WindEurope, в прошлом году не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты ветряной энергетики.