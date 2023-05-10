Хиросима, Япония, 10 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Парк мира в японской Хиросиме, где пройдёт саммит «Большой семёрки» (G7), был оцеплен полицией из-за обнаружения там «подозрительных объектов». Об этом 10 мая сообщает Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

По информации агентства, в парке на одной из скамеек были найдены четыре коробки среднего размера, сделанные из покрашенного в чёрный цвет картона. Отмечается, что полиция проводит проверку содержимого коробок, причём на металлоискатели они не реагируют.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит пройдёт в Хиросиме с 19 по 21 мая. Планируется, что лидеры стран «семёрки» посетят Парк мира, в котором находятся музей и мемориал, посвящённые жертвам атомной бомбардировки США 1945 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Японии в США Кодзи Томита заявил, что страны G7 на саммите в Хиросиме обсудят вопрос сохранения санкций против России и поддержки Украины.