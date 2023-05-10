Москва, 10 мая 2023, 13:32 — REGNUM В Кремле не видели открытое обращение бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил 10 мая на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нет, не видели, ничего не могу сказать. Вчера вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, мероприятий», — сказал он.

Накануне пресс-служба бизнесмена опубликовала видеозапись обращения Пригожина, где он заявил, что «вагнеровцы» не оставят Артёмовск еще несколько дней, несмотря на то, что получили лишь 10% запрошенных снарядов и техники. По его словам, российским силам осталось взять под контроль лишь 2 кв. км города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая Пригожин сообщил, что получил распоряжение на поставку боеприпасов для российских штурмовиков в Артёмовске. По его словам, документ поступил минувшей ночью. «Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам потребуется для продолжения дальнейших действий», — сказал он.