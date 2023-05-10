Москва, 10 мая, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Кремле не видели открытое обращение бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил 10 мая на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Нет, не видели, ничего не могу сказать. Вчера вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, мероприятий», — сказал он.

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Накануне пресс-служба бизнесмена опубликовала видеозапись обращения Пригожина, где он заявил, что «вагнеровцы» не оставят Артёмовск еще несколько дней, несмотря на то, что получили лишь 10% запрошенных снарядов и техники. По его словам, российским силам осталось взять под контроль лишь 2 кв. км города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая Пригожин сообщил, что получил распоряжение на поставку боеприпасов для российских штурмовиков в Артёмовске. По его словам, документ поступил минувшей ночью. «Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам потребуется для продолжения дальнейших действий», — сказал он.