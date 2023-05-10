МИД Польши вручил российскому послу ноту после инцидента с самолётом погранстражи

Варшава, , 13:25 — REGNUM Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, там ему вручили ноту по поводу инцидента с самолётом погранстражи этой страны. Об этом написал на своей странице в социальной сети пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши», — написал Ясина.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая на официальном сайте польских пограничников появилась информация о том, что якобы российский истребитель Су-35 перехватил самолёт Госпогранслужбы (Straz Graniczna) Польши Let L-410 Turbolet над Чёрным морем. Инцидент произошёл в пятницу, 5 мая, во время патрульного полёта польского Turbolet L-410 над Чёрным морем в обозначенном Румынией оперативном районе. По их заявлению, в результате действий российского истребителя в самолёте польской погранслужбы возникла большая турбулентность, после чего экипаж потерял контроль над самолётом.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что все полёты российской дальней авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и без нарушений границ других стран.