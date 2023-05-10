Москва, 10 мая, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки выросло поколение, которое уже не помнит, кто с кем воевал во Второй мировой войне. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что победу над фашизмом одержали США и «союзнические силы».

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы знаем, что в США из молодого поколения никто не помнит, кто воевал во время Второй мировой войны. Даже среднее поколение не в курсе деталей», — отметил представитель Кремля, уточнив, что подобные высказывания не связаны с забывчивостью и являются «пагубной линией».

По словам Пескова, в ближайшее время в Штатах будет поколение, «которое не сможет оценивать настоящее и будущее».

«Мы будем продолжать делать всё, чтобы рассказывать подрастающему поколению о подвиге советского народа, — отметил пресс-секретарь президента, добавив, что присутствие на параде лидеров стран СНГ указывает на то, что в их странах есть политическая воля. — Мы будем нести правду, чтобы все могли ознакомиться с информацией».

На параде Победы в Москве присутствовали лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов с надеждой высказался о том, что США всё же откажутся от враждебной политики в отношении России. Дипломат акцентировал, что в России помнят братство по оружию с американцами в годы Великой Отечественной войны.