Варшава, 10 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, считает вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Польши

«Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе», — заявил он в эфире Польского радио.

При этом Блащак добавил, что потенциальным противником в первую очередь является Россия.

«Наша цель — создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, Блащак после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил, что Пентагон предоставит Варшаве восемь боевых вертолётов Apache и разместит их на востоке Польши.

Он уточнил, что боевые машины окажутся в распоряжении 18-й механизированной дивизии для «обеспечения защиты «Брестских ворот». Глава ведомства отметил, что США передадут вертолёты только после того, как польские пилоты и технические специалисты пройдут подготовку по эксплуатации этих боевых машин.