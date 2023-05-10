Песков: Запад не отреагировал на чудовищные слова Буданова об убийстве русских

Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле зафиксировали, что от Запада не последовало реакции на слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийстве русских, которая соответствовала бы чудовищности заявления. Об этом 10 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кирилл Буданов President. gov. ua

«Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют», — пояснил он, отвечая на вопрос, получал ли Кремль какие-то сведения от властей западных столиц по поводу терактов, которые произошли накануне Дня Победы.

Как передавало ИА REGNUM, глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News в ответ на заявление журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Украины причастными к теракту, в результате которого погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья, заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру.

«Всё, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — приводит издание его слова.

В Госдепе США заявили, что не одобряют удары по гражданским лицам в России.

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция останется неизменной», — сказал Патель на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Буданова, назвал их чудовищными и констатировал, что эти заявления — очередное подтверждение того, что проведение специальной военной операции было необходимым.

Читатели Yahoo News подвергли критике слова главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который заявил, что Киев убивал и будет убивать русских. Так, один из них напомнил, что казни и убийства по этническому признаку являются геноцидом и преступлениями против человечности. Другой пользователь припомнил, что войска Наполеона и Гитлера говорили такие же слова, и порекомендовал вспомнить, что с ними стало.

Ранее суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова за организацию терактов в России. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.