Москва, 10 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 мая на брифинге заявил, что бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев является экстраординарной личностью, которая вошла в историю российско-азербайджанских отношений.

President. az Гейдар Алиев

«Это экстраординарная личность, которая вошла в историю нашей когда-то общей страны, историю современного Азербайджана, в современную историю российско-азербайджанских отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли в Кремле отмечать 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева.

Представитель Кремля добавил, что Москва «разделяет радость с нашими азербайджанскими друзьями, храним память».

Накануне посол России в Ереване Сергей Копыркин сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве. Он обратил внимание на то, что Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.