Москва, , 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации от правоохранителей после сообщений о попытке ВСУ атаковать Москву беспилотниками 9 мая.

Московский Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давайте не будем. Не было сообщений от правоохранителей на сей счёт», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что два неустановленных объекта были сбиты системой противовоздушной обороны 9 мая в Калужской области.

Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne.

Один из дронов сбили над селом Перемышль Калужской области примерно в 175 км от Москвы. Второй — посадили на территории Битцевского леса недалеко от МКАД. Третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО. Пострадавших и разрушений нет.