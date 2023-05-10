Москва, , 12:56 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном продлении зерновой сделки, призвал дождаться итогов переговоров.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не будем ничего комментировать. Ведётся работа. Наша позиция хорошо известна и специалистам, и неспециалистам. Она последовательна, наши интересы всеми признаются. Наша часть сделки тоже всеми признаётся. Давайте дождёмся итогов переговоров», — сказал Песков журналистам.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре написал, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая, есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в неё включён. При этом отмечается, что турецкие власти сделали всё возможное для продления сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле пройдут двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Россией и ООН, которые были организованы Турцией, в ходе которых будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки.

ООН, Украина и Турция ожидают согласия России на продление сделки. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также некоторых иных вопросов.