Москва, 10 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Я не располагаю информацией, нужно обращаться в МИД», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли вестись расследование в связи с инцидентом, поскольку украинская сторона утверждает, что обстрел производился со стороны РФ.

Песков также посоветовал не верить заявлениям киевского режима.

«Они недавно заявляли, что нужно запретить въезд журналистам в зоны соприкосновения. Нужно разбираться, мы можем выразить сожаление», — добавил пресс-секретарь.

Накануне агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена. Со слов собственных сотрудников, он погиб в результате обстрела окраины Часового Яра. Известно, что в районе Артёмовска журналист работал видеокоординатором агентства.