Москва, 10 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не остался на совместный завтрак иностранных лидеров после парада Победы 9 мая в Москве из-за мероприятий в Минске. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 10 мая журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отвечая на предположение журналистов о том, что причина кроется в состоянии здоровья белорусского лидера, Песков подчеркнул, что считает подобное обсуждение крайне некорректным. Лукашенко присутствовал на параде и разделил с Россией радость Дня Победы, отметил он.

«Мы признательны белорусскому руководству за то, что они нашли такую возможность. У него были мероприятия в Минске и ему нужно было уехать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая президент России Владимир Путин провёл неформальный завтрак в Кремле с лидерами стран СНГ, которые присутствовали на военном параде по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На завтраке были лидеры Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении, но не было белорусского президента.