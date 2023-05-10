ТАСС: в Подмосковье за два дня обнаружили два упавших дрона с камерами

Красногорск, , 12:54 — REGNUM Два упавших дрона с камерами обнаружили за минувшие два дня в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Гражданский БПЛА с камерой Capricorn4049

«За последние два дня на территории области было обнаружено несколько упавших беспилотников с камерами», — приводит агентство слова собеседника.

Он подтвердил, что 9 мая в микрорайоне Климовск в Подольске беспилотник с камерой упал на парковку, взрывных устройств на нём обнаружено не было. Отмечается, что 8 мая в посёлке Тополином в Орехово-Зуевском городском округе женщина обнаружила упавший дрон с двумя камерами. На нём также не оказалось взрывных устройств.

«В настоящее время все упавшие беспилотники отправлены на экспертизу. Устанавливается, кто и зачем их запускал», — уточнил собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, несмотря на полный запрет полётов беспилотных летательных аппаратов, дрон кружил над Подмосковьем 9 мая. Полуметровый беспилотник, который был сделан из пластика и пенопласта, без опознавательных знаков был обнаружен на парковке в микрорайоне Климовск 9 мая около восьми вечера.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали военный полигон в Воронежской области. В результате пострадали порядка 14 военнослужащих. По предварительной информации, никто не погиб.