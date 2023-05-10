Пентагон утверждает, что ВСУ сбили российский «Кинжал» из переданного им ЗРК Patriot

Вирджиния, США, , 13:04 — REGNUM Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему Patriot», — сказал представитель минобороны США, добавив, что за более подробной информацией по этой теме нужно обращаться к украинской стороне.

Отвечая на вопрос, идёт ли речь о «Кинжале», Райдер ответил: «Верно». Он также подтвердил, что Вашингтон передал Киеву этот комплекс.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признавался, что для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» Украине недостаточно боевого арсенала. По его словам, у страны нет систем противовоздушной обороны, способных противостоять «Кинжалам», а система Patriot никогда не работала с таким типом целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава украинского минобороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной американских зенитно-ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Однако, хвастаясь получением американских комплексов ПВО, украинский министр опубликовал старый снимок, сделанный не на Украине. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

18 апреля заявление о том, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot вместе с ракетами доставили на Украину, появилось в обновлённых данных правительства Германии. В документе, помимо поставки Patriot с ракетами, сообщается о поставке ещё двух машин пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Ранее начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что для систем противовоздушной обороны (ПВО) противника российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы.

Впервые авиационный ракетный комплекс «Кинжал» применили в марте 2022 года, когда боевая часть ракеты уничтожила защищённый подземный арсенал, расположенный в горной местности в Ивано-Франковской области.