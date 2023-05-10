SHOT: украинская ДРГ вступила в перестрелку с пограничниками в Курской области и ушла

Курск, , 12:44 — REGNUM Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вступила в бой с российскими пограничниками в Курской области. Об этом 10 мая сообщает Telegram-канал SHOT.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинская ДРГ вступила в бой с пограничниками в Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсанты подошли к границе недалеко от посёлка Тёткино Курской области. После короткой перестрелки они отошли. Пострадавших среди российских силовиков и местных жителей нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 10 мая система ПВО сбила беспилотник ВСУ над деревней Толмачёво в Курской области. От упавших обломков никто не пострадал.

9 мая на купянском направлении российские военные уничтожили две украинские ДРГ. В тот же день группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия боевиков.