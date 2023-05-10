Москва, , 12:41 — REGNUM Информация о резком сокращении к 2030 году парка самолётов Sukhoi Superjet 100 в России не соответствует действительности, указанные в публикациях расчёты производились в 2022 году, сейчас они уже не актуальны, заявили представители госкорпорации «Ростех» 10 мая.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее, 10 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы производителя Sukhoi Superjet 100 корпорации «Иркут» и Объединённой двигателестроительной корпорации сообщил, что из-за проблем с ремонтом российский парк этих самолётов к 2030 году сократится более чем впятеро, со 150 до 28 машин.

Установленные на самолётах российско-французские двигатели SaM-146, обслуживанием горячей части которых занимались французские специалисты, к указанному сроку выработают свой ресурс, при этом производитель прекратил участие в совместном с Объединённой двигателестроительной корпорацией предприятии, а в России не хватает подменных двигателей и нет возможности ремонтировать их горячую часть, сказано в сообщении.

Расчёты, о которых идёт речь, производились в 2022 году, с того времени была проведена большая работа по импортозамещению, отметили в своём комментарии представители Ростеха.

«Сегодня май 2023 года, и уже очевидно, что такого не будет. ОАК, «Иркут» с коллегами из других компаний делают всё, чтобы страна была обеспечена самолётами, а текущий парк обслуживался и продолжал летать. Ведётся сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты. Справимся сами, без Запада», — сказано в сообщении в Telegram-канале Ростеха.

В апреле 2023 года генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт заявил, что первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием пройдёт в мае 2023 года. Sukhoi Superjet New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт. Новая версия Sukhoi Superjet 100 предполагает максимальное импортозамещение комплектующих.