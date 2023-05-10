Москва, 10 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Информация о резком сокращении к 2030 году парка самолётов Sukhoi Superjet 100 в России не соответствует действительности, указанные в публикациях расчёты производились в 2022 году, сейчас они уже не актуальны, заявили представители госкорпорации «Ростех» 10 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

Ранее, 10 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы производителя Sukhoi Superjet 100 корпорации «Иркут» и Объединённой двигателестроительной корпорации сообщил, что из-за проблем с ремонтом российский парк этих самолётов к 2030 году сократится более чем впятеро, со 150 до 28 машин.

Установленные на самолётах российско-французские двигатели SaM-146, обслуживанием горячей части которых занимались французские специалисты, к указанному сроку выработают свой ресурс, при этом производитель прекратил участие в совместном с Объединённой двигателестроительной корпорацией предприятии, а в России не хватает подменных двигателей и нет возможности ремонтировать их горячую часть, сказано в сообщении.

Расчёты, о которых идёт речь, производились в 2022 году, с того времени была проведена большая работа по импортозамещению, отметили в своём комментарии представители Ростеха.

«Сегодня май 2023 года, и уже очевидно, что такого не будет. ОАК, «Иркут» с коллегами из других компаний делают всё, чтобы страна была обеспечена самолётами, а текущий парк обслуживался и продолжал летать. Ведётся сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты. Справимся сами, без Запада», — сказано в сообщении в Telegram-канале Ростеха.

В апреле 2023 года генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт заявил, что первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием пройдёт в мае 2023 года. Sukhoi Superjet New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт. Новая версия Sukhoi Superjet 100 предполагает максимальное импортозамещение комплектующих.