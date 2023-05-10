Лондон, 10 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Британии после проведения нового метода искусственного оплодотворения появились на свет первые дети от трёх родителей. Об этом 10 мая сообщила газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНК

По её информации, в Британии первый ребёнок с ДНК от трёх доноров появился на свет после проведения врачами революционной процедуры ЭКО, которая была направлена на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний.

Британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека подтвердило журналистам издания, что в стране родилось «меньше пяти» таких детей, при этом сотрудники не предоставили более подробной информации по соображениям конфиденциальности.

Отмечается, что в ходе процедуры репродуктологи извлекают из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро с генетическим материалом и помещают его в яйцеклетку здоровой женщины-донора, ядро которой также предварительно было извлечено. В итоге мутированные гены, которые несут заболевание, остаются в первоначальной материнской яйцеклетке, это позволяет избежать генетического заболевания.

Издание уточняет, что так как находящиеся в половых клетках митохондрии имеют собственную ДНК, то созданный эмбрион кроме генетического материала матери и отца будет содержать здоровые митохондрии с ДНК другой женщины. В итоге ребёнок унаследует порядка 37 ген от «третьего родителя», что составляет менее 0,2%.

Уточняется, что первый в мире ребёнок с генетическим материалом трех родителей появился на свет в 2016 году в Мексике. Супружеская пара из Иордании обратилась к учёным в США из-за редкой генетической болезни, которая не позволяла паре иметь детей. Специалисты применили технологию с использованием генетического материала еще одной женщины-донора.

В 2015 году парламент Великобритании утвердил проект закона, которым разрешается производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трёх доноров. В результате Британия стала первым государством, которое внедрило такую практику.

Как передавало ИА REGNUM, ранее член Народного политического консультативного совета Китая Сю Цунцзянь предложил предоставить незамужним женщинам в Китае ограниченное право на заморозку яйцеклеток.

Ранее с подобным предложением выступила китайская политическая советница и врач-репродуктолог Лу Вэйин. В конце февраля она заявила, что заморозка яйцеклеток позволит незамужним женщинам «защитить и сохранить свою фертильность», чтобы иметь возможность стать матерями после пика репродуктивной функции.

С 2021 года заморозка яйцеклеток и ЭКО запрещены в Китае для незамужних женщин в связи с рисками для здоровья. Также власти опасаются коммерческих сделок с использованием замороженных яйцеклеток.

Ранее в китайской провинции Сычуань разрешили лицам, не состоящим в браке, создавать семью и пользоваться льготами для супружеских пар. Такое решение принято на фоне сокращения населения в стране, зафиксированного в 2022 году впервые за 60 лет.