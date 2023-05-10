Ереван, , 12:38 — REGNUM Суд в Ереване оправдал сына экс-генсека ОДКБ Игоря Хачатурова, обвинявшегося в применении насилия в отношении представителя власти во время протестов в мае 2022 года.

Фемида Иван Шилов, ИА REGNUM

«Суд признал Игоря Хачатурова невиновным по данному обвинению», — цитирует ТАСС судью Татевик Григорян.

По версии следователей, Хачатуров участвовал в драке с сотрудником полиции во время одной из акций протеста, проходившей 17 мая 2022 года. Протестующие перекрыли движение на улице Киевян, а правоохранители старались разблокировать её.

Тогда Хачатуров был задержан и заключён под стражу на два месяца. В июле 2022 года он вышел на свободу под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходили в мае 2022 года ежедневно. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.