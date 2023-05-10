Токио, 10 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Депутат парламента Японии от оппозиционного блока Мунэо Судзуки призвал прислушаться к мнению президента России Владимира Путина по украинскому вопросу после его выступления на параде Победы на Красной площади.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

«Путин заявил, что хочет решить эту проблему (ситуацию вокруг Украины. — Прим.) мирным путём, но недружественные страны не дают [России] этого сделать», — написал он в своём личном блоге, подчеркнув, что недружественные страны, напротив, пытаются уничтожить Москву.

Он акцентировал внимание на том, что любая война рано или поздно заканчивается, а также отметил, что скорейшее прекращение огня позволит сохранить больше жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность. Он обвинил в происходящем «западные глобалистские элиты», а также подчеркнул, что для Москвы недружественных народов нет «ни на Западе, ни на Востоке».