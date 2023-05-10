Москва, , 12:28 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало 10 мая видео от первого лица, на котором показано, как подразделения Воздушно-десантных войск отбили атаку ВСУ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что десантники обнаружили вооружённую группу боевиков ВСУ, которые приближались к позициям российских войск.

«Прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов бойцы «крылатой пехоты» нанесли огневое поражение вражескому подразделению», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские бойцы не позволили противнику приблизиться к своим опорным пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о продолжающихся боях в западной части Артёмовска. Штурмовым отрядам содействуют подразделения ВДВ, сковывающие действия противника на флангах. Украинские войска потеряли за сутки на донецком направлении свыше 465 человек.