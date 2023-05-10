Новосибирск, 10 мая, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Тела четверых членов экипажа российского судна «Калтан», горевшего у берегов Южной Кореи, доставлены в Россию. Об этом сообщил 10 мая представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

(сс)ecodalaluna Акватория морского порта Пусан

Пожар на судне «Калтан» произошёл 21 апреля в Японском море в 20 морских милях от южнокорейского города Пусана. По данным следствия, возгорание на судне, где находились 25 человек, началось со штурманской рубки и жилого комплекса. Четыре моряка погибли.

«Факт (доставки тел) подтверждаю», — сказал представитель следствия РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж пытался самостоятельно потушить пожар, два человека получили незначительные ожоги. Затем 21 член экипажа пересел на спасательные плоты, моряков подняли на борт южнокорейские спасатели. Судно отбуксировали в порт Ульсана, где потушили пожар. После этого на борту обнаружили тела четырёх моряков. Спасшаяся часть экипажа прибыла во Владивосток из Южной Кореи 3 мая.

Собственник судна в результате пожара понёс ущерб, превышающий 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.