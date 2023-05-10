Мадрид, , 12:23 — REGNUM Конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы западные страны перестали бы оказывать военную поддержку Киеву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Всё, война окончена», — заявил он.

Вместе с тем Боррель добавил, что достигнутый таким способом мир не будет отвечать интересам Запада, поэтому «нужно продолжать оказывать помощь Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс зависит не от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а от членов военного блока.

По его словам, процесс рассмотрения членства Украины в НАТО сейчас не находится на изучении, как и не рассматривался до начала конфликта.