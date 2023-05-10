Пекин, , 12:27 — REGNUM Введение на Украине 9 мая «дня Европы», вызванное стремлением сблизить режим Зеленского с Западом, не поможет президенту Украины. Об этом написала китайская газета Global Times.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по словам военного эксперта Суна Чжунпина, попытки Киева отмежеваться от России не повлияют на интересы Европы и США относительно конфликта на Украине.

Отмечается, что, объявив «день Европы», Зеленский хочет тесно связать судьбу Украины с судьбой Европы. При этом Киев рассчитывает на то, что НАТО и США смогут полностью поддержать Украину и напрямую вмешаться в её противостояние с Россией.

«Однако Зеленский мало что может сделать с США — зачинщик российско-украинского конфликта теперь работает на Европу», — говорится в статье.

Авторы обращают внимание на то, что у НАТО, США и Евросоюза свои расчёты и это затрудняет их полную поддержку Украины, как Киев того требует.

Сун Чжунпин высказал мнение о том, что, несмотря на надежды некоторых западных государств на контрнаступление ВСУ, более здравомыслящие люди, включая и некоторых политиков Украины, знают, что им не нужно возлагать больших надежд, так как у России более выгодное положение, она имеет преимущество в военном потенциале и вооружении.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «день Европы», при этом 9 мая должен быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует решение президента Украины делать в стране 9 мая «днём Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент Украины Владимир Зеленский, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя».