Пекин, 10 мая, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Введение на Украине 9 мая «дня Европы», вызванное стремлением сблизить режим Зеленского с Западом, не поможет президенту Украины. Об этом написала китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, по словам военного эксперта Суна Чжунпина, попытки Киева отмежеваться от России не повлияют на интересы Европы и США относительно конфликта на Украине.

Отмечается, что, объявив «день Европы», Зеленский хочет тесно связать судьбу Украины с судьбой Европы. При этом Киев рассчитывает на то, что НАТО и США смогут полностью поддержать Украину и напрямую вмешаться в её противостояние с Россией.

«Однако Зеленский мало что может сделать с США — зачинщик российско-украинского конфликта теперь работает на Европу», — говорится в статье.

Авторы обращают внимание на то, что у НАТО, США и Евросоюза свои расчёты и это затрудняет их полную поддержку Украины, как Киев того требует.

Сун Чжунпин высказал мнение о том, что, несмотря на надежды некоторых западных государств на контрнаступление ВСУ, более здравомыслящие люди, включая и некоторых политиков Украины, знают, что им не нужно возлагать больших надежд, так как у России более выгодное положение, она имеет преимущество в военном потенциале и вооружении.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «день Европы», при этом 9 мая должен быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует решение президента Украины делать в стране 9 мая «днём Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент Украины Владимир Зеленский, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя».