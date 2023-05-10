Глава МИД Украины Кулеба не исключил ещё одного контрнаступления в случае неудачи

Киев, , 12:17 — REGNUM Контрнаступление ВСУ может оказаться неудачным, в таком случае Украина попробует провести ещё одно, и главное, чего в Киеве ждут от западных партнёров, — новые поставки оружия, заявил 10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не рассматривайте это наступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого получится», — сказал Кулеба в интервью Bild.

Украина ждёт от Германии, как и от других стран Запада, прежде всего поставок оружия, но, кроме того, также и дипломатических усилий, добавил глава МИД Украины.

Власти Украины и представители западных стран ранее заявляли, что контрнаступление ВСУ должно начаться весной 2023 года. Позднее от них стали поступать сообщения, что контрнаступление по тем или иным причинам откладывается — из-за неблагоприятных погодных условий, необходимости получить новую военную технику и обучить солдат работе с ней и т.д.

Планы ВСУ не раскрывались, но предполагалось, что ВСУ попробуют атаковать в Запорожской области и ДНР и отрезать Крым от остальной части России. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила 98% вооружений, которые просила у Запада.

При этом с апреля 2023 года представители украинских и западных властей начали выступать с заявлениями о возможной неудаче контрнаступления. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 мая предложил не относиться к контрнаступлению «как к голливудскому фильму», отметив, что не будет никакого одного решающего сражения.