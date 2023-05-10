Глава МИД Украины не исключил ещё одного контрнаступления в случае неудачи
Глава МИД Украины Кулеба не исключил ещё одного контрнаступления в случае неудачи
Киев, 10 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ может оказаться неудачным, в таком случае Украина попробует провести ещё одно, и главное, чего в Киеве ждут от западных партнёров, — новые поставки оружия, заявил 10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Не рассматривайте это наступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого получится», — сказал Кулеба в интервью Bild.
Украина ждёт от Германии, как и от других стран Запада, прежде всего поставок оружия, но, кроме того, также и дипломатических усилий, добавил глава МИД Украины.
Власти Украины и представители западных стран ранее заявляли, что контрнаступление ВСУ должно начаться весной 2023 года. Позднее от них стали поступать сообщения, что контрнаступление по тем или иным причинам откладывается — из-за неблагоприятных погодных условий, необходимости получить новую военную технику и обучить солдат работе с ней и т.д.
Планы ВСУ не раскрывались, но предполагалось, что ВСУ попробуют атаковать в Запорожской области и ДНР и отрезать Крым от остальной части России. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила 98% вооружений, которые просила у Запада.
При этом с апреля 2023 года представители украинских и западных властей начали выступать с заявлениями о возможной неудаче контрнаступления. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 мая предложил не относиться к контрнаступлению «как к голливудскому фильму», отметив, что не будет никакого одного решающего сражения.