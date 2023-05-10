ТАСС: зерновая сделка будет продлена 18 мая с учётом пожеланий России

Анкара, , 12:21 — REGNUM Зерновая сделка будет продлена после 18 мая, есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в неё включён, заявил 10 мая источник ТАСС в Анкаре.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая. Поэтому я и говорю об этом как о факте. И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в неё включён», — сказал он.

По его словам, турецкие власти сделали всё возможное для продления сделки. «Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана продление сделки является сигналом Западу о том, что Турции можно доверять. Поэтому власти сделают все возможное, чтобы зерновая инициатива продолжилась», — отметил источник агентства.

По его словам, прекращение работы зернового коридора крайне отрицательно скажется на Турции, снизит доверие к Анкаре как к надежному партнеру и посреднику, поэтому для Турции «не существует варианта провала сделки».

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле пройдут двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Россией и ООН, которые были организованы Турцией, в ходе которых будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки.

ООН, Украина и Турция ожидают согласия России на продление зерновой сделки. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также некоторых иных вопросов.

США и Великобритания в свою очередь считают, что срок действия зерновой сделки необходимо незамедлительно продлить. Об этом накануне переговоров заявил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.