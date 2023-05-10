Interia: полякам рекомендовали называть Калининград польским именем Крулевец

Варшава, , 12:15 — REGNUM В Польше рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и называть город польским именем Крулевец. Об этом 10 мая сообщает портал Interia.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что такое решение приняла комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при главном геодезисте страны.

«Для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название Крулевец и не рекомендуется использовать на польском языке название Калининград», — говорится сообщении.

Кроме того, полякам рекомендуется говорить Крулевецкая область, а не Калининградская. Такое решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Варшаве неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов. На пьедестал монумента чёрной краской были нанесены оскорбительные надписи, а проход к мемориалу заставлен крестами и украинскими флагами.

Кроме того, агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Позже, комментируя эту ситуацию, Андреев сказал, что «никакие мелкие и большие пакости нас не смутят».