Варшава, 10 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Польше рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и называть город польским именем Крулевец. Об этом 10 мая сообщает портал Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Отмечается, что такое решение приняла комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при главном геодезисте страны.

«Для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название Крулевец и не рекомендуется использовать на польском языке название Калининград», — говорится сообщении.

Кроме того, полякам рекомендуется говорить Крулевецкая область, а не Калининградская. Такое решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Варшаве неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов. На пьедестал монумента чёрной краской были нанесены оскорбительные надписи, а проход к мемориалу заставлен крестами и украинскими флагами.

Кроме того, агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Позже, комментируя эту ситуацию, Андреев сказал, что «никакие мелкие и большие пакости нас не смутят».