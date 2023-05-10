Политолог Войко заявила, что слова Макгрегора о попытках Киева втянуть США в конфликт имеют смысл

Москва, , 13:07 — REGNUM Физическое участие США в военном конфликте на Украине — это самая крайняя точка, которой пока всеми силами избегают западные страны, а паузу перед обещанным контрнаступлением Киева бывшие американские чиновники трактуют именно как попытку привлечь Вашингтон к непосредственному участию на украинском фронте. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко, комментируя заявление бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора.

Pax Americana Сергей Корсун © ИА REGNUM

Ранее экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube предположил, что президент Украины намерен втянуть США в военный конфликт с Россией. По словам полковника, окончательно отчаявшийся режим в Киеве будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на стороне Украины.

«Физическое участие в военном конфликте всеми силами избегают в США и в Европе. Причины кроются в электорате. Любое непосредственное участие в конфликте, призыв на фронт в угоду Украине будет негативно встречен избирателями. А статус полковника Макрегора — всё же он бывший советник — позволяет ему свободно высказывать подобные предположения», — пояснила Войко.

Политолог объяснила, что подобные заявления о желании Киева втянуть Вашингтон в конфликт, конечно, не лишены смысла, тем более что обещанное украинское контрнаступление никак не начинается, а войска ВСУ заметно редеют. Однако, по мнению эксперта, если бы США хотели оперативно разрешить военный конфликт и поставить в нём определённую победную точку, то они могли бы реализовать это давно.

«США заинтересованы в затягивании конфликта. Они продолжают снабжать украинцев вооружением, финансами, разведданными, чем подбрасывают дров в огонь. Пока западные элиты готовы только на подпитку Киева, не больше», — считает политолог.

Эксперт также напомнила слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что конечной целью США будет война до последнего украинца, которая ещё продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Запад и страны НАТО боятся военного успеха Киева, поскольку Россия никогда не допустит своего поражения. Бридлав отметил, что Запад даёт Украине большое число оружия, но недостаточное для победы.

4 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что США вместе со своими союзниками и партнёрами сделали всё возможно для того, чтобы контрнаступление ВСУ состоялось.