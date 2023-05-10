Экономист Колганов: дефолт грозит серьёзными финансовыми трудностями для США

Москва, , 12:36 — REGNUM Власти США не смогут бесконечно повышать потолок государственного долга, поэтому в перспективе дефолт становится неизбежным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Экономика США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал рассуждения президента США Джозефа Байдена о катастрофических последствиях, которые ждут экономику Соединённых Штатов в случае дефолта.

Как полагает Колганов, маловероятно, что руководство Республиканской и Демократической партий будет доводить дело до дефолта. Проблемы с потолком государственного долга США возникали в их истории неоднократно (и не всегда разрешались в срок), но к дефолту это обычно не приводило, хотя исторические прецеденты были. Однако в прошлом государственные обязательства США не играли той роли в судьбе их экономики, какую играют сейчас.

По мнению Колганова, дефолт по государственным обязательствам США может означать достаточно сильное падение доверия к их ценным бумагам, причём не только к государственным, но и к частным. Это, в свою очередь, создаст очень серьёзные финансовые трудности вплоть до возможности нанесения значительного ущерба банковской системе.

«Другое дело, что даже отсутствие решения по потолку государственного долга ещё не означает автоматического дефолта, — уточнил Колганов. — То есть государство в этой ситуации может пойти на серьёзное свёртывание целого ряда расходов для того, чтобы поддержать платежи по своим обязательствам по казначейским облигациям. Но, конечно, если потолок государственного долга не будет поднят, то риски дефолта очень велики. Потому что обязательства большие, и удастся ли на чём-то сэкономить таким образом, чтобы их полностью выполнить, неизвестно».

При этом он подчеркнул, что вопрос повышения государственного долга — это исключительно предмет политического торга между демократами и республиканцами. Потому что на самом деле у США нет другого выхода, кроме как повышать потолок госдолга. В противном случае они не смогут финансировать свои внутренние расходы.

«Они, конечно, могут их подсократить, но делать это вечно у них не получится. С развитием экономики эти расходы будут расти и потолок придётся повышать, — сказал Колганов. — И в отдалённой перспективе возникает вопрос о неизбежности дефолта. Долг большой и процентные платежи тоже, но вполне подъёмные для экономики США. Но что будет в перспективе 30–40 лет — это большой вопрос».

В свою очередь, Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, заметил, что сам процесс увеличения лимита госдолга США (при том что вопрос носит технический характер) каждый раз вызывает бурю дискуссий в связи с тем, что он очень политизирован с точки зрения внутренней политики Соединенных Штатов. А перед президентскими выборами — особенно. Именно эта политизация, а вовсе не проблемы экономики, делают дефолт возможным.

Хестанов полагает, что если до дефолта всё-таки дойдёт, то краткосрочно (в течении нескольких недель) это вызовет очень высокую турбулентность на финансовых рынках. Возможно, на некоторое время придётся закрыть биржи, как это было после событий 11 сентября 2001 года.

Однако, когда страсти улягутся, последствия окажутся скромные: некоторые категории краткосрочных госбумаг, возможно, придётся реструктуризировать, перенеся выплаты на более поздние времена. Немного подрастёт инфляция, вырастут ставки требуемой доходности для госбумаг, а курс доллара к другим валютам несколько снизится.

«А для Демократической партии и Байдена лично возможный дефолт США резко ухудшит перспективы на выборах 2024 года. Поэтому шансы прийти к соглашению по увеличению лимита долга довольно высоки», — подытожил Хестанов.

Ранее глава Белого дома признался, что спрогнозированный дефолт в случае провала переговоров по увеличению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики Соединенных Штатов. При этом Байден заметил, что не исключает дефолта, хотя и не отвергает возможности кратковременного повышения потолка госдолга.

Поводом для таких мрачных рассуждений стали итоги встречи, которая состоялась 9 мая 2023 года, на которой президент США Джо Байден и лидеры Конгресса не смогли договориться о повышении потолка госдолга. Следующая встреча состоится 12 мая. При этом Байдена уже предупредили о том, что на решение вопроса о потолке госдолга США осталось лишь 14 дней.