«Ъ»: иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстана

Москва, , 12:08 — REGNUM Стоимость иностранной бытовой техники может увеличиться на 10–12% из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, передаёт «Коммерсантъ».

Покупатель выбирает духовой шкаф в магазине бытовой техники © Сергей Пятаков/РИА Новости

«Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок», — сообщил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Как передаёт газета, дистрибьюторы начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ.

Если Казахстан окончательно перекроет транзит техники, то товары для рынка ЕАЭС станет невыгодно возить в Россию из-за их высокой стоимости, заключили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время США и ЕС не прекращают попыток усилить болезненность введённых санкций. Так, по информации The New York Times, Вашингтон и Брюссель пытаются склонить некоторые государства к тому, чтобы сократить торговлю технологиями с Россией. С этой целью в эти страны уже выехали уполномоченные представители.

В частности, есть информация о том, что США уже смогли убедить Анкару прервать перевалку грузов в Россию через зону свободной торговли, а также отказать РФ и Белоруссии в обслуживании российских и белорусских самолётов в турецких аэропортах.