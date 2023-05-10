Мелитополь, 10 мая, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Запорожской области Вооружённые силы России наносят массированные прицельные ракетные и артиллерийские удары по позициям ВСУ. Об этом 10 мая написал в своём Telegram-канале глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Он отметил, что прилёты фиксируются по опорным, командным пунктам ВСУ, а также по украинским расположениям, складам с боеприпасами, оружием и ГСМ.

«Работаем, братья!» — прокомментировал удары Рогов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Рогов сообщил о том, что в Запорожской области запущено производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора и подготовка операторов для них.

Ранее боевой FPV-беспилотник «Упырь», предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта, разработали в Свердловской области. Дрон сможет атаковать и танки, спрятанные в неровностях местности.