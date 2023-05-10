Мелитополь, 10 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Украинец, которого задержали в Запорожской области по подозрению в организации терактов, прибыл в регион под видом гражданского лица и имел при себе список людей, которых он планировал убить. Об этом 10 мая в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Его многое связывало с Запорожской областью, он был в отъезде, получил все инструкции и приехал к нам под именем мирного жителя, якобы просто жить. У него есть целый список людей, которых он хотел убить», — сказал Рогов.

Задержанный признался, что был завербован украинской разведкой. Ему была предоставлена информация о складе, где хранились детали бомбы. Рогов подчеркнул, что целью террористов была дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местного населения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3804545" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая сотрудниками ФСБ в Мелитопольском районе Запорожской области был задержан гражданин Украины, который планировал покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка по заданию Главного управления разведки минобороны Украины.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Были задержаны два агента Главного управления разведки минобороны Украины. Преступную деятельность координировали сотрудники ГУР минобороны Украины как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку атаки украинских дронов, которую собирались осуществить на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Целью атаки украинских беспилотников стали самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Уточняется, что дроны начинили взрывчаткой.