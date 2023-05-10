Москва, , 12:08 — REGNUM Бывший депутат Народного собрания Дагестана, экс-член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ахмед Гамзаев, получивший перелом челюсти в результате нападения на него в одном из ресторанов Москвы, проходит лечение в больнице. Об этом экс-депутат рассказал ИА REGNUM.

Скорая помощь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По словам Гамзаева, в ночь с 25 на 26 апреля он вступил в перепалку с неизвестным в ресторане. Спор перешёл в драку, оппонент ударил 54-летнего экс-депутата в лицо.

«Чувствую себя нормально, просто мне очень сложно говорить. Я прямо сейчас на процедурах в больнице», — сказал Гамзаев.

Источник ИА REGNUM сообщил, что конфликт с участием Гамзаева произошёл в пивоварне Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. Об этом стало известно через несколько дней, когда медики передали в полицию справку об избиении.

Экс-депутат находился в баре с братом и двумя друзьями. Поводом для конфликта, по версии заведения, стало хамство Гамзаева в адрес официантки и других посетителей, курение электронной сигареты и желание подраться. Разбираться с ним начал охранник, к которому после начала драки присоединились ещё пятеро коллег.

По данным СМИ, после удара в лицо Гамзаев потерял сознание, ему не только сломали челюсть, но и выбили зубы. Мужчину доставили в больницу, досталось и его спутникам. Нападавшего зафиксировала камера видеонаблюдения в пивоварне, его ищет полиция.