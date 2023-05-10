Боррель рассказал, кто будет принимать решение о вступлении Украины в НАТО
Мадрид, 10 мая 2023, 11:50 — REGNUM Решение о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс зависит не от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а от членов военного блока. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta.
«Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса», — сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, процесс рассмотрения членства Украины в НАТО сейчас не находится на изучении, как и не рассматривался до начала конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг 5 мая в ходе заседания министров обороны на авиабазе ВС США «Рамштайн» заявил, что Украина должна одержать победу в военном конфликте с Россией, чтобы стать членом НАТО. Генсек добавил, что союзники и дальше продолжат поддерживать ВСУ оружием и боеприпасами.
Накануне этого заседания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет гарантий, что Украину примут в НАТО после завершения конфликта.