Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса, заявил Боррель

Мадрид, , 11:50 — REGNUM Решение о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс зависит не от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а от членов военного блока. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta.

«Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса», — сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.

Сразу или попозже Сергей Корсун © ИА REGNUM

По его словам, процесс рассмотрения членства Украины в НАТО сейчас не находится на изучении, как и не рассматривался до начала конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг 5 мая в ходе заседания министров обороны на авиабазе ВС США «Рамштайн» заявил, что Украина должна одержать победу в военном конфликте с Россией, чтобы стать членом НАТО. Генсек добавил, что союзники и дальше продолжат поддерживать ВСУ оружием и боеприпасами.

Накануне этого заседания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет гарантий, что Украину примут в НАТО после завершения конфликта.