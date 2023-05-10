Шебекино, Белгородская область, 10 мая, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Мужчина, раненный в городе Шебекино во время обстрела ВСУ, умер. Об этом 10 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также он сообщил, что в результате обстрела других разрушений нет.

Ранее глава региона писал, что в Шебекино начался обстрел со стороны ВСУ. Были зафиксированы два прилёта по окраине города, в огороды частных жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник ВСУ. В результате были повреждены два жилых дома, почта, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.