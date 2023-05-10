Москва, 10 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Сирии и Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации», — сказал Лавров на переговорах по сирийскому мирному урегулированию с коллегами из Сирии, Турции и Ирана в Москве.

Глава МИД РФ также заявил, что необходимо приступить к проработке восстановления логистических связей Дамаска и Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел четырёх государств встречаются в свете попыток нормализовать отношения и устранить противоречия между Сирией и Турцией. Страны участвуют в «астанинском» процессе по урегулированию сирийского кризиса.

Ранее главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации. Дамаск лишили членства в Лиге арабских государств в 2011 году. Поводом для этого стали антиправительственные выступления в стране.