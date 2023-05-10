Лавров предложил проработать вопрос восстановления логистических связей между Турцией и Сирией

Москва, , 11:30 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил проработать вопрос восстановления транспортно-логистических связей между Турцией и Сирией. Соответствующее заявление он сделал 10 мая на встрече глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана в Москве.

Четырехсторонняя встреча глав МИД Ирана, России, Сирии и Турции в Москве © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Представляется важным приступить к обсуждению вопроса восстановления прерванных транспортно-логистических связей между соседними странами», — сказал Лавров.

Он отметил, что также важно возобновить торгово-экономическое взаимодействие Турции и Сирии без каких-либо барьеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Фейсал Микдад и Амир Абдоллахиан приступили к переговорам в Москве. В ходе встречи Лавров заявил, что оптимальным результатом сегодняшних переговоров могла бы стать договорённость о подготовке проекта дорожной карты сирийско-турецкой нормализации.