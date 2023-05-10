Москва, 10 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Для США важно, чтобы конфликт на территории Украины продолжался, так как это гарантирует прибыль их военно-промышленного комплекса, победа Киева Вашингтону не нужна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Defense.gov Филип Бридлав

Так он прокомментировал высказывание генерала ВВС США и бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филипа Бридлава о том, что Вашингтон не хочет победы Украины и даёт ей только то, что позволяет ей избежать разгрома.

Военный эксперт согласился с тем, что для США естественно не желать полной победы Украины, так как они видят, что на сегодняшний день «режим Зеленского переходит грани допустимого сдерживания». В Вашингтоне понимают, что если победит Украина, то эскалация агрессии с её стороны будет направлена и против европейских государств.

«В США видят, что Киев становится самостоятельным агрессивным центром, который может навредить планам США в отношении Европы», — указал Кошкин.

Как объяснил эксперт, для США и их военно-промышленного комплекса важно, чтобы конфликт на Украине продолжался. Неважно, кто побеждает, важно, чтобы противостояние не прекращалось, потому что это обещает им прибыль.

«Для США как для глобалистского элемента, которому необходимо разрушить Россию, остаётся надеяться только на изматывание РФ в столкновениях с Украиной»,— сказал Кошкин.

Все остальные меры не оправдали себя. Об этом, в частности, говорит тот факт, что Запад начал разработку 11-го пакета санкций, в котором главный упор будет сделан на качество исполнения уже введённых ограничений. По мнению Кошкина, это свидетельствует о том, что возможности экономического давления на Россию исчерпаны. Поставить экономику РФ на колени за два-три месяца не удалось, и теперь США надеются измотать страну на поле боя, не потеряв при этом своих солдат.

«Они вкладывают деньги. У них есть станок. Они хотят решить свои экономические проблемы в стране за счёт конфликтных ситуаций такого рода. В том числе в Европе. Это тоже подогревает их интерес продлевать этот конфликт для того, чтобы изматывать, обезжиривать ЕС, который они вынуждают работать на США», — сказал Кошкин.

Напомним, что, по мнению Бридлава, самый главный страх НАТО — это победа Украины на поле боя. Как полагает генерал, при таком развитии событий высоки риски ядерной эскалации и войны в Европе. Поэтому НАТО даёт Украине достаточно для того, чтобы она не была разгромлена на поле боя, но при этом не сумела победить. Таким образом, риторика сдерживания, к которой прибегает Москва, по мнению Бридлава, оказывает «бешеный эффект».

В свою очередь, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр констатировал, что новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса предполагают необходимость развёртывания ещё больших сил блока с высоким уровнем готовности по всей территории НАТО. Кроме того, он назвал Россию одной из двух угроз, указанных в Стратегической концепции этого военного блока.