Москва, , 11:29 — REGNUM США приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием боевиков «Исламского государства (ИГ; организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы дестабилизировать обстановку в стране, заявил 10 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций», — рассказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнул, что целью США является использование этих боевиков против законных вооруженных властей Сирийской Арабской Республики (САР) для дестабилизации обстановки в стране.

Лавров добавил, что данную проблему недавно обсуждали «наши военные коллеги», они договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана Сергей Лавров, Амир Абдоллахиан, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу приступили к переговорам в Москве.

Министры иностранных дел четырёх государств встречаются в свете попыток нормализовать отношения и устранить противоречия между Сирией и Турцией. Страны участвуют в «астанинском» процессе по урегулированию сирийского кризиса.

Турция, ссылаясь на опасность курдских формирований, действующих на севере Сирии, заявляла ранее, что может начать наземную операцию на сирийской территории вблизи своей границы. Россия добилась того, чтобы это решение Анкары было отложено.