Иркутск, , 11:20 — REGNUM Ангарский городской суд Иркутской области удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора региона, бывшего депутата законодательного собрания области Андрея Левченко об УДО. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

«Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А. С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на 2 года 2 месяца», — сообщили в пресс-службе.

Экс-депутат обязан будет ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, не менять своего постоянного места жительства, а также не посещать увеселительные заведения с 22:00 до 07:00.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года суд установил, что Левченко участвовал в махинациях с фактическим созданием картеля. Ради незаконного получения прибыли были заключены договоры по замене лифтового оборудования. Дело было возбуждено в 2019 году, а осенью 2020 года Левченко задержали.

Он был осуждён судом к девяти годам лишения свободы. В марте текущего года суд смягчил наказание Левченко до шести лет лишения свободы.