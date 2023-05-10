Вашингтон, 10 мая, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе в июле одобрят новые планы по производству вооружений, заявил 10 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Рассчитываю, что лидеры одобрят новый план действий НАТО по производству для обеспечения всех возможностей, которые нам необходимы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что странам альянса «уже сейчас нужны инвестиции в производственные мощности, в том числе на долгосрочную перспективу».

«Мы движемся в правильном направлении, но не так быстро, как требуется от нас в условиях существующих рисков в мире», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что в НАТО приветствуют усилия Евросоюза по обеспечению безопасности европейского континента, но считают, что ЕС не сможет защитить Европу без помощи альянса.

Таким образом он прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее после визита в Китай призвал ЕС проснуться, подумать о своих интересах и перестать идти в фарватере американской политики.