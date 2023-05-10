MK. RU: пятеро жителей ДНР отравились наркотиками в Подмосковье, двое скончались

Красногорск, , 11:07 — REGNUM Пять человек отравились наркотическим веществом в посёлке Беликово Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья. Об этом 10 мая сообщила газета «МК».

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, вечером 9 мая в арендованном доме были обнаружены тела 36-летнего и 40-летнего мужчин, которые прибыли из Донецкой Народной Республики. Уточняется, что ещё троих прибывших из ДНР (мужчины 36 лет, 41 года и один неизвестный) доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, все они отравились наркотическими средствами.

Как передавало ИА REGNUM, житель Омска, находившийся под действием наркотиков, толкнул незнакомую ему женщину под маршрутку на остановке общественного транспорта, а затем попытался ослепить себя. Инцидент произошёл вечером 23 апреля в микрорайоне «Городок нефтяников». Ранее судимый 35-летний мужчина толкнул под колёса подъезжающего к остановке автомобиля «Газель» 47-летнюю женщину.