Глава комитета НАТО Бауэр: оборонные планы альянса потребуют развёртывания ещё больших сил

Брюссель, , 11:06 — REGNUM Новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса (НАТО) предусматривают необходимость развёртывания ещё больших сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса, заявил 10 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы будем изучать региональные, географически специализированные планы, которые определяют, как мы будем защищать ключевые зоны нашего альянса от двух угроз, перечисленных в Стратегической концепции НАТО, — России и террористических групп», — сказал он на заседании начальников генеральных штабов НАТО в Брюсселе, передаёт ТАСС.

По словам Бауэра, региональные планы предусматривают необходимость развертывания еще большего числа сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса.

«Для эффективности этих сил необходима не только численность, но также скорость и масштабирование», — добавил представитель НАТО.

Ранее отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, который в своё время был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что НАТО боится российского президента Владимира Путина и победы Украины. «Мы, на Западе, боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — признался Бридлав.

Тем временем генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил накануне, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. «Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО, но пытается действовать… при помощи гибридных, кибернетических и тайных действий», — заявил он.