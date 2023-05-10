НАТО: новые оборонные планы потребуют развёртывания ещё больших сил
Брюссель, 10 мая 2023, 11:06 — REGNUM Новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса (НАТО) предусматривают необходимость развёртывания ещё больших сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса, заявил 10 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«Сегодня мы будем изучать региональные, географически специализированные планы, которые определяют, как мы будем защищать ключевые зоны нашего альянса от двух угроз, перечисленных в Стратегической концепции НАТО, — России и террористических групп», — сказал он на заседании начальников генеральных штабов НАТО в Брюсселе, передаёт ТАСС.
По словам Бауэра, региональные планы предусматривают необходимость развертывания еще большего числа сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса.
«Для эффективности этих сил необходима не только численность, но также скорость и масштабирование», — добавил представитель НАТО.
Ранее отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, который в своё время был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что НАТО боится российского президента Владимира Путина и победы Украины. «Мы, на Западе, боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — признался Бридлав.
Тем временем генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил накануне, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. «Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО, но пытается действовать… при помощи гибридных, кибернетических и тайных действий», — заявил он.