Брюссель, 10 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса (НАТО) предусматривают необходимость развёртывания ещё больших сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

На заседании начальников генеральных штабов НАТО в Брюсселе 10 мая, он сообщил, что будут изучаться региональные, географически специализированные планы, которые определяют, как именно НАТО будет защищать ключевые зоны альянса от двух угроз, которые перечислены в Стратегической концепции НАТО: России и террористических групп.

По словам Бауэра, региональные планы предусматривают необходимость развертывания еще большего числа сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса.

«Для эффективности этих сил необходима не только численность, но также скорость и масштабирование», — добавил представитель НАТО.

Ранее отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, который в своё время был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что НАТО боится российского президента Владимира Путина и победы Украины. «Мы, на Западе, боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — признался Бридлав.

Тем временем генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил накануне, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. «Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО, но пытается действовать… при помощи гибридных, кибернетических и тайных действий», — заявил он.