Красногорск, 10 мая, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Беспилотник с видеокамерой рухнул на территорию парковки в Подольске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Подмосковье

По его информации, несмотря на полный запрет полётов беспилотных летательных аппаратов, дрон кружил над Подмосковьем 9 мая.

Журналисты отмечают, что полуметровый беспилотник, который был сделан из пластика и пенопласта без опознавательных знаков был обнаружен на парковке в микрорайоне Климовск 9 мая около восьми вечера.

Уточняется, что взрывных устройств на дроне не было, к нему была прикреплена видеокамера. Беспилотник был отправлен на экспертизу. Сейчас стражи порядка устанавливают владельца дрона.

Как передавало ИА REGNUM, в белгородском селе Ольховатка взорвался беспилотник ВСУ. В результате взрыва повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали военный полигон в Воронежской области. В результате пострадали порядка 14 военнослужащих. По предварительной информации, никто не погиб.